«Espressione blasfema», così sfuma l'oro

È stato un giovedì ricco di emozioni contrastanti, quello vissuto da Rocco Conciauro ai Campionati italiani Master a Salsomaggiore, dove il portacolori del Tennistavolo Cortemaggiore è salito sul podio nelle gare di doppio.

In mattinata le sfide di misto, che il siciliano d’origine e piacentino d’adozione (risiede da diversi anni nel nostro territorio) ha giocato insieme alla sorella Marina nella fascia d’età over 40, la più competitiva.

Nella finalissima contro l’altoatesino Hansjörg Toll e la triestina Katja Milic a tradire Conciauro è stato il nervosismo, con un’espressione blasfema dopo uno scambio perso sanzionata dall’arbitro con il cartellino rosso nella prima parte del quarto set. Morale: finale finita anzitempo e "solo" argento per i fratelli Conciauro.

Il portacolori del Cortemaggiore si è riscattato qualche ora dopo, rispettando il pronostico nel doppio maschile giocato insieme al toscano Nicola Di Fiore, dominando la scena e conquistando meritatamente il titolo tricolore, che per Cortemaggiore è il trentaseiesimo nella storia del club.

Nella Giornata Rosa sempre a Salsomaggiore, bronzo per Yelizaveta Ashyrova (classe 2009 ucraina tesserata per il club magiostrino) nel torneo over 400 femminile.