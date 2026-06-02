Finisce il sogno di Brambilla al Major Padel di Roma

È durato 44 minuti il sogno romano di Michele Brambilla, il giovane campione di padel piacentino impegnato ieri nel primo turno del Major di Roma, uno dei quattro tornei più importanti del mondo.

In coppia con Noa Bonnefoy, con cui gioca stabilmente ormai da molti mesi, Brambilla è stato sconfitto sui campi del Foro Italico per 6-3 6-0 dal tandem argentino-spagnolo Torre-Cepero.

Dopo un primo set combattuto, deciso dall’unica palla break concessa dagli italiani, il piacentino e il compagno sono vistosamente calati nel secondo parziale, perso a zero.