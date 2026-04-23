Fontana e Groppelli da primato

Record in serie per l’Atletica 5 Cerchi. Norberto Fontana e Giorgia Gropelli firmano entrambi il primato provinciale e centrano il minimo per gli Italiani. Fontana, classe 1998 e atleta della categoria assoluta, torna dopo 6 anni oltre i 70 metri nel giavellotto, qualificandosi direttamente ai Campionati italiani senza passare dal Challenge. Gropelli, classe 2011, conquista invece il minimo per gli Italiani Cadette negli 80 ostacoli, siglando anche il nuovo primato provinciale Under 16.

Il risultato più eclatante arriva da Parma, teatro del 1° Memorial Moreno Belletti, organizzato dal Cus Parma con la presenza dei migliori specialisti italiani del giavellotto. Fontana, dopo un nullo iniziale e un secondo lancio di assestamento a 67,37 metri, trova nel terzo turno la misura perfetta: 71,10 metri, nuovo record provinciale e quarto posto finale alle spalle degli atleti dei corpi militari Frattini (80,32 m), Fina (77,47 m) e Orlando (74,51 m). Una prestazione di altissimo livello.

Ai Campionati provinciali giovanili di Piacenza, è stato un vero e proprio bottino di titoli per l’Atletica 5 Cerchi. Doppio oro per Giorgia Gropelli, che vince il lungo con 4,87 metri e domina gli 80 ostacoli in 11”9, tempo che rappresenta il nuovo riferimento provinciale e vale il minimo per i Campionati italiani Under 16.

Giorgia Groppelli