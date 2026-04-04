Football americano, i Wolverines volano e contro i Rams fanno tre su tre

Tre su tre, senza rallentare: i Wolverines Piacenza volano nel campionato CIF9 Fidaf di football americano e restano a punteggio pieno espugnando il campo dei Rams Milano. A Vimodrone finisce 22-3, ma la partita è stata tutt’altro che semplice contro un avversario deciso a tenere vive le speranze playoff.

I biancorossi partono forte e mettono subito le cose in chiaro con un drive da 70 yard chiuso dalla corsa vincente di Bara, seguito dalla trasformazione da due punti. La difesa sale poi in cattedra: Bance forza un fumble e apre la strada al raddoppio, ancora firmato Bara al termine di un’azione precisa e ben costruita. Sul 16-0 i Rams provano a reagire, ma riescono solo ad accorciare con un calcio da 42 yard allo scadere del primo tempo.

La ripresa è più equilibrata, senza punti nel terzo quarto, ma in apertura dell’ultimo periodo Piacenza chiude i conti con il terzo touchdown personale di Bara, protagonista assoluto con 135 yard e tre mete. Decisiva ancora una volta la difesa, capace di spegnere ogni tentativo di rimonta con tre fumble forzati, due intercetti e un sack. Buone indicazioni anche dal gioco aereo: il quarterback Michele Giorgi Pierfranceschi guida con sicurezza l’attacco, completando 15 passaggi su 25 per 138 yard e coinvolgendo tutti i ricevitori.

Un successo che infonde grande slancio ai Wolverines in vista della prossima sfida di domenica 12 aprile a Ciriè (Torino) contro i Blitz, diretti inseguitori: uno scontro al vertice che potrebbe già indirizzare la corsa al primo posto. Piacenza, infatti, ritroverà poi i Blitz anche in casa nella penultima giornata. Gli scontri diretti saranno dunque decisivi nella corsa alla vetta che coinvolge anche i Gorillas Varese, attualmente terzi e pienamente in lizza per il primato. Ma i Wolverines, per lo meno in questo avvio di campionato, sembrano proprio avere qualcosa in più.