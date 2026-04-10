Già sessanta iscritti per Vivicittà



È stata svelata la divisa ufficiale che indosseranno i partecipanti all’edizione 2026 di Vivicittà, in programma domani mattina al Parco della Galleana.

L’organizzazione è a cura di Uisp, insieme ai rappresentanti locali di Atletica Piacenza e con la collaborazione di Amop: ci sarà come sempre la possibilità di scegliere tra due opzioni, dalle camminate ludico motorie sulle distanze dei 3,3, 6,6 e 10 chilometri, alla gara podistica competitiva di 10 chilometri, che sarà il vero cuore della manifestazione.

L’appuntamento è per le 8.30 al Parco, quindi alle 9.30 partenza unica per tutte le corse. Novità di quest’anno sarà un maggiore spazio al settore giovanile, con le categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti, che correranno insieme agli altri sulla distanza del giro da 3,3 chilometri.

Una sessantina circa, finora, i partecipanti a tutte le gare, ma ci si potrà iscrivere anche domani mattina direttamente in loco oppure scrivendo a Maglietta azzurra con tanto di logo inclusivo che rispecchierà il tema di quest’anno, racchiuso nelle tre semplici parole “Includere, rigenerare e innovare”.È stata svelata la divisa ufficiale che indosseranno i partecipanti all’edizione 2026 di Vivicittà, in programma domani mattina al Parco della Galleana.L’organizzazione è a cura di Uisp, insieme ai rappresentanti locali di Atletica Piacenza e con la collaborazione di Amop: ci sarà come sempre la possibilità di scegliere tra due opzioni, dalle camminate ludico motorie sulle distanze dei 3,3, 6,6 e 10 chilometri, alla gara podistica competitiva di 10 chilometri, che sarà il vero cuore della manifestazione.L’appuntamento è per le 8.30 al Parco, quindi alle 9.30 partenza unica per tutte le corse. Novità di quest’anno sarà un maggiore spazio al settore giovanile, con le categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti, che correranno insieme agli altri sulla distanza del giro da 3,3 chilometri.Una sessantina circa, finora, i partecipanti a tutte le gare, ma ci si potrà iscrivere anche domani mattina direttamente in loco oppure scrivendo a [email protected] [email protected] e telefonando ai numeri 0523/716253 e 3332927875.

Le limitazioni al traffico

Per consentire lo svolgimento della manifestazione podistica “Vivicittà”, dalle 6 alle 12 di domenica 12 aprile sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, lungo le seguenti vie: nel tratto di via Gobetti tra il civico 24 e l’intersezione con via Gramsci, nel tratto di via Gramsci tra via Gobetti e via Lanza, in via Lanza (da via Gramsci a via Tansini), nonché nel tratto di via Maria Luigia d’Austria tra via Lanza e il civico 8 di via Tansini e e nella stessa via Tansini, tra strada Agazzana e via Lanza.

Dalle 8 alle 11.30, nella stessa mattinata, sarà vietata la circolazione lungo gli stessi tratti di via Gobetti, via Gramsci e via Tansini, nonché nel tratto di via Lanza tra via don Minzoni e via Maria Luigia d’Austria, in via Maria Luigia d’Austria (da via Lanza a strada Agazzana) e nel tratto di via Rosselli da via Gramsci al parco della Galleana.

Dai provvedimenti in questione sono esonerati i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, nonché i veicoli a servizio dell’organizzazione.