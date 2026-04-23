Gli splendidi record di Perotti e Corrini

È Milo Perotti a prendersi la copertina dell’atletica piacentina. Ai Campionati provinciali Ragazzi, il giovane saltatore dell'Atletica Piacenza ha compiuto quello che molti definivano impossibile. Valicando l’asticella a 1,67 metri, Perotti non ha solo vinto l’oro, ma ha abbattuto un tabù che resisteva dal 1956.

Il precedente record provinciale apparteneva a Felice Baldini, storica figura dello sport piacentino e Maestro dello Sport; l’impresa del Dordoni ha regalato un momento di commozione, segnando un passaggio di testimone che proietta Perotti come una delle promesse più luminose del salto in alto.

Il settore lanci biancorosso celebra l’ascesa inarrestabile di Giorgio Corrini. Nel contesto del Meeting di Primavera, Corrini ha dato prova di una maturità tecnica straordinaria nel lancio del martello. La sua spallata da 52,58 metri rappresenta molto più di una medaglia d’argento: è il nuovo record provinciale Juniores. Superato, con questa misura, il record che apparteneva ad Andrea Rinaldi, attuale tecnico di Perotti.

Giorgio Corrini in azione