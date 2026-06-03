Il salto d'argento di Milo Perotti

La prima volta di Milo Perotti allo stadio Olimpico di Roma è da incorniciare.

Il tredicenne di Guardamiglio, grande promessa dell’Atletica Piacenza, ha vinto la medaglia d’argento alle finali nazionali dei Giochi della gioventù, che si sono disputate nella Capitale.

Perotti, nato il 2 aprile 2013, in questa occasione vestiva la “casacca” della scuola Media “Ada Negri” di Guardamiglio (provincia di Lodi) ed era impegnato con gli studenti di seconda e terza (nelle gare federali sarebbe la categoria Ragazzi).

Milo è una delle grandi promesse della società biancorossa e sta primeggiando in diverse discipline, tanto da aver recentemente stabilito il nuovo record provinciale sia nel tetrathlon (somma di più discipline), sia nel salto in lungo. Ma a Roma ci è arrivato grazie al salto in alto. Dopo aver trionfato nei Giochi lodigiani e in quelli lombardi, nella finale nazionale ho ottenuto un ottimo 1,72, che rappresenta il nuovo record provinciale a Piacenza e regionale in Emilia-Romagna, territori di riferimento visto la società per cui è tesserato.