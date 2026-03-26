I baby argentini troppo forti per il Piacenza Baseball

Finisce con la vittoria dei ragazzi dell'Argentina U23 l'amichevole ospitata dal Piacenza Baseball allo stadio De Benedetti, nell'ambito del precampionato dei biancorossi. La squadra di D'Auria, pur con qualche assenza, ha nel complesso retto l'urto dei biancocelesti, apparsi senz'altro superiori come sentenziato dal 12-4 finale. Nei 7 innings disputati i padroni di casa hanno adottato una rotazione programmata dei lanciatori ai quali è stata riservata a testa non più di una ripresa con l'eccezione di Ramirez rimasto sul mound per due tempi. Oltre a lui hanno lanciato i nuovi acquisti Acevedo e Solano, oltre a Lovattini, Hernandez e Sanna. quasi tutti i punti piacentini nella parte centrale della partita, al quarto e quinto attacco, quando sono state messe a segno sette delle otto battute valide totali. Già in spolvero Pancini (tre singoli su quattro turni), D'Auria e Perez (entrambi 2 su 4) e Nanetti (1 su 2). Un proficuo test in vista del Memorial De Benedetti di sabato e domenica, dove si inizierà a fare sul serio a due settimane dall'opening day di Serie B. Per i sudamericani, salutati prima della gara dall'assessore allo sport Mario Dadati, un'ulteriore esperienza nel loro tour europeo che la prossima settimana li impegnerà sui diamanti piemontesi in un triangolare contro Italia e Francia.

Il tabellino

Argentina U23 1-0-3-4-1-3-0 12

Piacenza Baseball 0-0-0-2-1-0-1 4

Formazione: Hernandez ss (Agosti 2b), Pancini ric, Cetti ed (Mercedes), D'Auria 1b, Calderon es, Marelli 2b/ss, Nanetti dh (Pardi), Zironi ec . Lanciatori: Acevedo (rl1 bv1 bb1 k0 pgl1), Solano (rl1 bv0 bb0 k1 pgl0), Lovattini (rl1 bv3 bb2 k2 pgl2), Ramirez (rl2 bv5 bb1 k4 pgl5), Hernandez (rl1 bv2 bb2 k1 pgl1), Sanna (rl1 bv1 bb0 k1 pgl0).

Arriva Cevedo

Intanto il Piacenza Baseball ha presentato colui che dovrà ricoprire il ruolo di lanciatore partente della gara di campionato riservata allo straniero. I biancorossi hanno scelto il dominicano Luis Acevedo, alla sua terza stagione in Italia: 22 anni, nato in Repubblica Dominicana, lanciatore ma anche esterno, mancino sia sul monte che nel box di battuta, vanta trascorsi internazionali a partire dai 15 anni, quando con la nazionale del suo Paese ha disputato i Giochi Panamericani. L'anno seguente ha firmato con l'organizzazione dei Washington Nationals, frequentando Dominican Summer League e Minors. Nel 2021 è ancora nazionale dominicano ai Mondiali U18 in Messico mentre lo sbarco in Italia avviene nel 2024 a Rovigo in serie A. L'anno scorso è stato in B a Cupramontana (AN) risultando terzo assoluto nella categoria con una media pgl di 0,61 e 126 eliminazioni al piatto in 59 innings.