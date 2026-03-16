I Campionati italiani si chiudono con un'altra salvezza

Si sono conclusi oggi a Piacenza Expo dopo quattro giorni intensissimi di sfide tricolori i Campionati italiani di scherma a squadre dall'A2 alla C (oltre alle gare paralimpiche e di scherma integrata), per il quinto anno andati in scena a Piacenza Expo con l'organizzazione del Circolo "Pettorelli". Si rinnova, dunque, il binomio tra la scherma e la nostra città, che è city partner della Federscherma, oggi rappresentata all'ente fieristico dal consigliere nazionale Marcello Scisciolo.

La chiusura è stata all'insegna della sciabola, con il sodalizio di casa che ha festeggiato la salvezza in B1 maschile, arrivata per la settima volta consecutiva (due ad Adria e cinque a Piacenza).

Protagonisti, il capitano Francesco Monaco, i piacentini Amedeo Polledri e Alessandro Sonlieti e lo spagnolo Albert Tena, seguiti a bordopedana da Ivan Matteo Tavolini. Dopo il tris di sconfitte nel girone (22-45 contro la testa di serie numero 1 CH4 Sporting, 40-45 contro Zinella e 34-45 contro Sciacca), il "Pettorelli" ha ritrovato gli stessi siciliani negli ottavi di finale, tenendo a riposo precauzionale il capitano Monaco (22-45) per poi giocarsi tutto in una sorta di autentico spareggio-salvezza contro la Fondazione Marcantonio Bentegodi. Qui Piacenza è stata implacabile, con un netto 45-25 che ha permesso al Pettorelli di raggiungere l'obiettivo.

La salvezza degli sciabolatori si unisce a quella delle spadiste in B1 (sabato) e al quarto posto degli spadisti in A2 (domenica), sfiorando la storica promozione in A1 e raggiungendo comunque il punto più alto della società nella spada maschile.

Il presidente del "Pettorelli" Alessandro Bossalini è pienamente soddisfatto: «Il nostro comitato organizzatore, il Circolo "Pettorelli" e i suoi partner, è stato all'altezza della situazione, abbiamo vissuto giornate favolose a Piacenza Expo che ancora una volta si è trasformato in un luogo di sport a 360 gradi. Quest'anno la scherma integrata (atleti olimpici e paralimpici insieme in gara, ndc) ha avuto un successo enorme e domenica abbiamo vissuto il vero senso dello sport. Ho avuto solo riscontri positivi, con le squadre contente della nostra manifestazione dove hanno potuto degustare anche i prodotti piacentini. Inoltre, come cornice anche il chambara con le sue esibizioni ha fatto la sua parte. In pedana, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, anche andando oltre come nel caso dell'A2 di spada maschile. Dico grazie a chi mi è stato vicino ogni giorno dalla mattina alla sera qui a Piacenza Expo per gestire le dinamiche di queste gare sempre più complicate, mettendosi a disposizione con passione e cuore. Rinnoveremo la nostra disponibilità come candidatura, con il desiderio di riportare i Campionati italiani a Piacenza per una nuova edizione sempre più ricca e sempre più vincente».

I dettagli dell'ultima giornata di gare.