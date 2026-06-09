I Campionati regionali parlano piacentino

Il 28 giugno si festeggeranno i 100 anni dalla nascita del grande Pino Dordoni, campione olimpico piacentino nella 50 km di marcia a Helsinki 1952 e punto di riferimento per tutto il movimento locale. Al campus intitolato a suo nome gli verrà reso il giusto tributo e il primo appuntamento è andato in scena nello scorso weekend. Protagonisti al campus, gli Allievi che si sono misurati nelle prove individuali valide quali Campionati regionali. Organizzazione impeccabile a cura dell’Atletica Piacenza, che è riuscita a radunare al Dordoni circa 200 partecipanti provenienti da tutta l’Emilia Romagna.

Atletica Piacenza

La copertina del weekend spetta di diritto a Michele Boselli. Nel lancio del giavellotto, l'atleta biancorosso ha scagliato l'attrezzo a 52,94 metri, una misura che gli è valsa non solo una splendida medaglia d'argento, ma soprattutto il nuovo record provinciale di categoria. Con questa prestazione, Boselli centra con autorità il minimo di partecipazione per i Campionati Italiani. Il risultato è il frutto dell'ottimo lavoro svolto con il tecnico Rinaldi, giovane eccellenza piacentina e già responsabile dei lanci per il team regionale dell'Emilia-Romagna.

Sulla scia dei successi nel mezzofondo, brilla Vittoria Gallazzi. Reduce da un prestigioso decimo posto ai campionati nazionali studenteschi, Vittoria ha confermato la sua crescita costante laureandosi Campionessa Regionale sui 2000 siepi. Il suo crono di 7'55"11 (nuovo primato personale) la proietta a un passo dallo standard per gli italiani, a cui si aggiunge un solido quinto posto negli 800m (2'28"80).

Sempre nelle siepi, eccellente prestazione per Paolo Boledi, che si mette al collo un argento pesantissimo: il suo 6'21"98 vale infatti il pass diretto per i Campionati Italiani. Entrambi gli atleti sono seguiti da Edoardo Rossi, tecnico capace di plasmare un gruppo coeso e tecnicamente eccellente, in grado di esprimersi costantemente a livelli di vertice.

Il resto della spedizione biancorossa non è stato da meno, dimostrando una profondità di squadra notevole. Nei lanci Anna Gherardi conquista l'argento nel disco con il suo nuovo record personale di 29,55m, mentre nei salti grande prova di carattere per Valentino Palpi nel triplo; dopo una stagione difficile segnata dagli infortuni, agguanta il bronzo con il personale di 12,74m. Quarto posto per Davide Sella (12,59m) e quinto per Emma Bracchi con il personale di 9,24m. Negli ostacoli Nicolò Losi sfiora il podio due volte con due quarti posti di spessore: 15"50 sui 110hs (personale) e 1'00"28 sui 400hs. Quinto posto e PB anche per Filippo Ceriati nei 110hs (15"99). Infine, Irene Mazzolini chiude quarta nella 5km di marcia (33'30"83), mentre Beatrice Cotti firma una doppietta di quinti posti d'autore tra 1500m (5'40"97) e 3000m (12'31"63).

Atletica 5 Cerchi

Le staffette sono invece pura gloria per l’altra società piacentina, l’Atletica 5 Cerchi, che vince uno splendido doppio oro nelle 4x400m sia nella gara maschile (Giovanni Molinari, Leonardo Disingrini, Theo Nduwimana e Luca Rossi con il tempo di 4’05”25) che in quella femminile (Alessia Trabacchi, Lucia Rossetti, Giulia Morales e Mila Santi in 4’11”12), protagoniste assolute della giornata. Oro anche per la 4x100 femminile con il tempo di 50”95, composta da Giulia Morales, Mila Santi, Gaia Bernini e Stella Bianchi, terzo posto per la formazione B 4x100 m femminile (Erma Gjuzi, Giulia Gambi, Alessia Trabacchi e Margherita Guasconi in 55”63) e per la squadra maschile (Giovanni Molinari, Leonardo Disingrini, Theo Nduwimana e Luca Rossi in 50”06).

Per la 5 Cerchi, argento e personal best (2,85m) nel salto con l’asta per Sara Griziotti,.

Bravissima infine anche Chiara Romani della Libertas Cadeo che nel salto in alto vince l’argento con la misura di 1,60m.