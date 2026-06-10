I giovani di BorgoPadel alle finali nazionali

Grande risultato per la squadra giovanile di padel del Tennis Club Borgotrebbia.

Pietro Vignati, Lorenzo Giorgi, Leon Losi, Leo Giavarini ed Edoardo Maini, guidati dal maestro Gianluca Beghi, hanno conquistato al tabellone nazionale a eliminazione diretta della categoria unificata Under 14-16-18, in programma a settembre.

Un risultato prestigioso, ottenuto grazie allo splendido secondo posto ai Campionati regionali dell’Emilia-Romagna.

Dopo aver chiuso al secondo posto un girone composto da quattro squadre, i ragazzi piacentini hanno disputato un eccellente tabellone finale, superando in semifinale il Country Raquet Club Bologna B.

In finale si sono poi arresi al forte team del Country Racquet Club Bologna A, conquistando comunque un inaspettato e significativo secondo posto regionale, con la conseguente qualificazione alla fase nazionale.