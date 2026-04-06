I pugni azzurri di Mohammad Broudi

Trasferta di grande prestigio per i ragazzi della Salus et Virtus Boxe, che con le loro prestazioni hanno impreziosito il “Dual Match” che si è tenuto al Palaciti di Parma.

La manifestazione ha visto anche lo scontro internazionale a squadre tra Italia e Croazia, vinto dagli azzurri grazie a match di spessore dei beniamini di casa, come l’ottimo Nicolas Di Chiera. Proprio Di Chiera ha poi sfidato nella categoria Under 17 57 kg il salussino Mohammad Broudi, dando vita a un combattimento tra pugili nel giro della Nazionale: vittoria ai punti per Di Chiera, ma spettacolo sul ring da entrambi.

Tra gli altri incontri dei piacentini al Dual Match, bravissimo Domenico Castaldo che nella Élite 68 kg ha pareggiato contro il temibile Badr Jouami della Boxe Ravarino, sconfitte con onore infine per Leonardo Salotti nella Under 19 65 kg con Christian Neri della Boxe Ravarino e per Chiara Agosti nella Under 17 54 kg con Paola Akue della Boxe Parma.

La prestazione a Parma è valsa a Broudi la convocazione nella squadra azzurra dell’Under 17 maschile: il salussino ha infatti ricevuto la chiamata del direttore tecnico Giovanni De Carolis e sarà ad Assisi (Perugia) dall’8 al 13 aprile, dove parteciperà allo stage della Nazionale condotto dal tecnico responsabile Franco Federici e dai tecnici Massimiliano Alota e Nazzareno Mattei.

Broudi è inserito nella categoria 54 kg, insieme a lui ci saranno i pugili Cristian Venturini (60 kg) di La Spezia Boxe e Dario Angilletti (80 kg) del Filippella Boxe Setteville.

Boxe Piacenza

Ma c’è gloria nazionale anche per la Boxe Piacenza e per la sua Miriam El Hakour. La pugile aveva partecipato ai Campionati regionali Under 17 e Under 19 che si erano svolti a Reggio Emilia, qualificandosi per il turno successivo: la giovane biancorossa che combatte nella categoria Under 19 75 kg sarà presente a Montecatini Terme (Pistoia) dal 7 al 10 maggio dove sarà tra le protagoniste della fase interregionale dei Campionati italiani.