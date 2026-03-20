I Wolverines sanno solo vincere

Due su due e tanta sostanza, anche se non senza sofferenza. I Wolverines Piacenza, alla seconda uscita stagionale nel nuovo campionato di Nine Football League, battono i Gorillas Varese 24-22 e confermano un avvio di campionato convincente, in una partita che ha detto molto più del semplice risultato. Partenza subito decisa dei piacentini, trascinati da un incontenibile Bara, protagonista con quattro segnature che indirizzano il match. Un bottino importante, ma non pienamente capitalizzato: per quattro volte infatti i Wolverines non riescono a trasformare l’extra point, lasciando aperta una gara che avrebbe potuto prendere una piega più netta. In mezzo, qualche errore di troppo, soprattutto nei momenti più concitati, sia in attacco sia in difesa, che ha permesso ai Gorillas di restare agganciati e trovare punti con maggiore facilità.

Segnali molto positivi arrivano invece dal nuovo innesto Luigi Lancetti: all’esordio con i Wolverines, il ricevitore si è subito fatto notare con ottime ricezioni, fornendo nuove soluzioni al gioco aereo e dimostrando di poter essere un’arma importante.

Da sinistra: Luigi De Pasquale, Kimi Morandi, Michael Fridschall, Zaccaria Masrour, Bryan Enchill e Alessio Gorlani

Non c’è due senza tre, si dice. E i Wolverines Piacenza ora sono chiamati a dimostrarlo sul campo, dando continuità a quanto di buono visto in questo avvio ma con maggiore precisione e maturità nei momenti chiave. Prossimo appuntamento domenica 29 marzo alle 15, in trasferta contro i Rams Milano.