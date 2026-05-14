Il Comune: «Ulteriore supporto alla mezza maratona»

Per ora non è un allarme, ma l’appello di Pietro Perotti e Alessandro Confalonieri non deve essere sottovalutato.

Gli “inventori” della Placentia Half Marathon (nata nel 1996 come maratona) hanno chiesto pubblicamente un aiuto nell’organizzazione della manifestazione, con l’intenzione di trovare qualcuno («l’ideale sarebbe un gruppo di giovani») disposto prima ad affiancarli, poi a sostituirli.

Ovvio, quindi, che il Comune di Piacenza abbia preso sul serio queste parole: «Il fatto che il prossimo anno questa manifestazione compia trent’anni - commenta la sindaca Katia Tarasconi - rappresenta un traguardo di enorme valore e testimonia il grande lavoro costruito nel tempo da Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti insieme a una comunità intera. Alla luce delle loro dichiarazioni, il Comune valuterà con attenzione come poter contribuire ulteriormente al supporto di una realtà che riteniamo preziosa per Piacenza, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sociale, turistico e identitario».