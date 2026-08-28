Il re del deserto: Zahami colleziona anche la Namibia Race

«A un certo punto, nella Valle della Luna, mi sono fermato. Ero completamente solo. Di solito, quando corro nel deserto, c’è sempre qualcosa, il vento o altri rumori in sottofondo. Qui invece ho avvertito un silenzio che non avevo mai sentito, quasi irreale. E in quel momento ho riscoperto anche il motivo per cui continuo a correre negli angoli più sperduti del pianeta: la sensazione che provo è libertà assoluta».

Simone Zahami, 58 anni, personal trainer piacentino, è appena tornato dalla Namibia dopo la sua ottava ultramaratona nei deserti del mondo: 250 chilometri in sei tappe, distribuite su sette giorni, in completa autosufficienza alimentare. Un’impresa chiusa al 54° posto della classifica generale. «Il merito risiede nell’ottima preparazione svolta durante l’inverno. Il tempo complessivo? Quarantasette ore di corsa».