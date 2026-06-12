Impresa Wolverines: battono i campioni d’Italia e volano in semifinale

Grande impresa dei Wolverines Piacenza, che domenica pomeriggio al Centro Sportivo Mazzoni hanno conquistato la semifinale della Nine Football League battendo 40-27 i Cavaliers Castelfranco, campioni in carica del torneo. Una sfida intensa ed equilibrata, rimasta in bilico per gran parte dell'incontro prima dell'allungo decisivo dei biancorossi nell'ultimo quarto.

L'inizio è subito in salita per i padroni di casa: dopo appena 40 secondi Castelfranco trova il vantaggio con un'azione veloce che vale il 7-0. Piacenza però reagisce immediatamente e, grazie a una bella azione offensiva guidata dal quarterback Giorgi Pierfranceschi e finalizzata da Gorlani, ristabilisce la parità al termine del primo quarto.

Il secondo periodo regala continui capovolgimenti di fronte. Bara porta avanti i Wolverines con una corsa vincente, ma gli ospiti rispondono e riescono a riportarsi sul 21-14. Nel finale di tempo, con meno di due minuti sul cronometro, i piacentini percorrono tutto il campo e trovano nuovamente la via della meta con Gorlani, andando all'intervallo sotto di una sola lunghezza sul 21-20.

Al rientro dagli spogliatoi è ancora Bara a prendersi la scena con una spettacolare corsa da 56 yard che riporta avanti Piacenza sul 26-21. Castelfranco però non molla e, pur trovando davanti a sé una difesa molto solida, riesce a tornare in vantaggio grazie a due calci piazzati consecutivi, chiudendo il terzo quarto sul 27-26.

La svolta arriva negli ultimi minuti. Bara firma altre due mete su corsa e trascina i Wolverines all'allungo decisivo. Per lui una prestazione straordinaria: quattro touchdown complessivi e 184 yard conquistate palla alla mano. Determinante anche la difesa piacentina, capace di intercettare due passaggi avversari nei momenti più delicati della gara, con Ambrogio e Newman, autore quest'ultimo anche di un ritorno da 56 yard. In attacco si mette in evidenza anche Gorlani, che chiude con due touchdown e 94 yard ricevute.

Grazie a questo successo i Wolverines, primi nel Girone A con cinque vittorie e una sconfitta, volano in semifinale. Il prossimo appuntamento sarà domani, sabato 13 giugno, alle 20 sul campo dei Muli Trieste, formazione di grande tradizione che ha vinto il proprio girone e ha potuto preparare la sfida con una settimana di riposo in più. Una trasferta impegnativa, ma Piacenza continua a coltivare il sogno di raggiungere il Nine Bowl di Ferrara.