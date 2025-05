La corona di Ötzi: 80 km di scialpinismo tra ghiacci, fatica e amicizia

Quando Flavio Saltarelli ripone la toga, non cerca riposo, ma verità. Con sci, imbrago e amici fidati, l’avvocato piacentino ha attraversato la “Corona di Ötzi”: 80 chilometri tra le nevi di Alto Adige e Tirolo, dove il tempo si ferma e si ascolta il cuore. Insieme ad Andrea Pasquali, Fabrizio Cappa, Gianmaria Strinati e Alex Keim, ha vissuto tre giorni intensi, tra creste affilate, vento impietoso e cime quasi quattromila. Ma il vero traguardo non è stato la vetta: è stato condividere ogni passo, ogni respiro, ogni emozione. Pasquali racconterà tutto in un documentario: «In questi viaggi non cerchiamo la prestazione, ma il senso. Bellezza, silenzio, fatica. E un legame che resta, più forte del ghiaccio».