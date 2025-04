La Trs Pallanuoto fa visita alla corazzata Torino

Nella quart'ultima giornata di Serie A2 alla Trs Pallanuoto Piacenza tocca in sorte una "big” del girone Nord, vale a dire la Rn Torino 81 seconda in classifica, che i biancorossi affronteranno questo pomeriggio alle 18 al Monumentale di Torino. I piemontesi non hanno ancora perso le speranze di raggiungere in vetta Chiavari, pur avendo perso lo scontro diretto, quindi vorranno ripetere il successo dell'andata (3-12) ma stavolta la posta in palio è davvero molto importante per la squadra di mister Picasso. «Guardando la classifica sembrerebbe una sfida dall'esito scontato – commenta - ma mancano quattro giornate alla fine del campionato e dobbiamo giocarle tutte come se fossero l'ultima, per raggiungere la salvezza. Torino è una squadra molto forte, con un buon giocatore al centro come Novara e con ottimi giocatori sugli esterni che sanno tirare e mettere la palla al centro, inoltre è una squadra che sa fare pressing e ripartire velocemente. È in un buon momento, tanto da perdere di un solo goal contro Chiavari sabato scorso, ma anche noi siamo in salute e intendiamo giocarcela fino in fondo».

Le altre gare in programma: RN Camogli – Chiavari Nuoto; Brescia WP – Vela N. Ancona; WP Milano – Metanopoli – RN Sori; RN Arenzano – PN Bogliasco; Como Nuoto – RN Lavagna.

La classifica: Chiavari 50; Torino 41; RN Sori 34; Vela N. Ancona 33; RN Arenzano 27; WP Milano Metanopoli 26; RN Camogli 25; PN Bogliasco 20; TRS PN Piacenza 19; RN Lavagna 17; Brescia WP 14; Como Nuoto 4.