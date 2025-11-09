L'Assigeco torna a correre. I Bees brindano all'ultimo contro Lumezzane. La Bakery cade in casa

Buona la prima per coach Simone Lottici alla guida dell'Assigeco, con Piacenza che torna alla vittoria dopo due ko consecutivi espugnando all'overtime il PalaPratizzoli di Fidenza (72-76) e salendo così a quota 12 punti in classifica. Il tecnico cremonese (subentrato in settimana a Humberto Manzo) ha potuto così sorridere al termine di un match dove i biancorossoblù hanno prima messo la freccia per poi pericolosamente andare in affanno e infine ritrovarsi nel tempo supplementare. Mattatore, il "solito" Andrea Mazzucchelli (20 punti), in doppia cifra insieme al trio Poggi-Valesin-Calbini.

FOPPIANI FULGOR FIDENZA 72

ASSIGECO PIACENZA 76

(18-22, 21-20, 15-20, 14-6, 4-8) FOPPIANI FULGOR FIDENZA: Mantynen 27, Scardoni 3, Scattolin 4, Placinschi 8, Martini 17, Pezzani, Ghidini 6, Caporaso 5, Obase, Mane 2. N.e.: Stuerdo, Carnevale. All.: Bizzozi ASSIGECO: Kuot 6, Calbini 10, Mazzucchelli 20, Ferraro 6, Pepper 6,Valesin 12, Criconia 2, Sarmiento 2, Poggi 12, Fiorillo. N.e.: Cattivelli, Reginelli. All.: Lottici

Il fiorenzuolano Bottioni, su assist di Ceparano, ha regalato ai Bees al Palarquato una vittoria insperata all'ultimo secondo contro Lumezzane che ha condotto il risultato praticamente per tutta la gara. Partenza shock dei lombardi con due triple di Piccionne e Hristic per lo 0-8 al 2', diventato 0-10 dopo un tap in ancora di Hristic che ha costretto coach Del Re al timeout e con i Bees che hanno trovato gli unici punti nei primi 6 minuti di gara nelle mani di Crespi per il 3-16 al 6'.

Fiorenzuola Bees 75

LuxArm Lumezzane 74

(10-21; 37-41; 55-59)

Fiorenzuola Bees: Mazburrs ne; Biorac 4; Obljubech 4; Bottioni 9; Cecchinato 3; De Zardo 15; Cecchi 15; Ceparano 9; Crespi 11; Camara ne; Ambrosetti ne. All. Del Re

LuxArm Lumezzane: Galassi 13; Festa ne; Siberna 16; Hrstic 21; Gelfi ne; Kekovic ne; Deminicis 3; Sipala 3; Ivanovskis 2; Ohenhen 7; Angarica Sanchez; Piccionne 9. All. Ciarpella

Arbitri: Tallon da Bologna – Forconi da Faenza – Boudrika da Conselice (RA)

Davvero difficile immaginare una domenica più brutta per la Bakery, che in un colpo solo perde partita contro Capo d'Orlando e Alessandro Dore per un brutto infortunio nell'ultimo quarto di gara. Al Palabakery finisce 64-95, punteggio severo che i rivali costruiscono praticamente tutto nel secondo quarto: non partono male infatti i piacentini, bravi a reggere l'urto iniziale salvo poi squagliarsi in maniera quasi inspiegabile prendendo un gap di ben 27 punti in soli 10 minuti di gioco. A queste condizioni è poi complicatissimo rimontare nella seconda parte di match, Morvillo e compagni hanno quantomeno il merito di non prendere l'imbarcata, ma è una soddisfazione veramente effimera se poi si pensa alla prestazione globale, insufficiente come la classifica che continua a recitare 2 soli punti conquistati (peraltro a tavolino) in 9 giornate di campionato. Prossimo turno mercoledì alle 20.30 in casa di Vicenza.

Bakery Basket Piacenza 64

Infodrive Capo d’Orlando 95

(19-22, 30-60, 51-77)

Bakery Basket Piacenza: Dore 9, Morvillo 2, Bocconcelli 8, Ricci 13, Abba 12, Giannone 10, Korlatovic 2, Madia, Salvaderi, Callegari, Borriello 8, Banella. All. Salvemini

Infodrive Capo d’Orlando: Bertetti 20, Palermo 2, Jasaitis 13, Rapetti 15, Gatti 2, Moltrasio 5, Antonietti 10, Contento 16, Simon 12, Gaetano N.e. All. Bolignano