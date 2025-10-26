Blitz Assigeco, cadono Bakery e Bees

Una Bakery mai doma perde in volata in casa dell’imbattuta Treviglio ma dimostra di avere le carte in regola per poter risalire in fretta la china. In casa della prima della classe, i ragazzi di coach Salvemini hanno disputato una partita tosta rimanendo in partita fino ai secondi finali e cedendo ad una delle squadre più forti del campionato solo per 85-81.

Un’ottima Assigeco espugna il campo di Capo d’Orlando e rimane in scia delle prime della classe collezionando la 5 vittoria in 6 partite giocate. Scesa in campo dopo il successo in volata nel derby contro la Bakery e dopo il ko, il primo stagionale, di due settimane fa a Vigevano, la Assigeco ha giocato da grande squadra andando a vincere su un campo difficilissimo, grazie ad un’ottima prestazione di squadra e ad un’ottima distribuzione dei punti segnati.

Cadono invece i Bees Fiorenzuola tra le mura amiche. La sfida con Montecatini vede i valdardesi all’inseguimento per la gran parte del match. Nel finale, è sfumata in extremis la rincorsa dei ragazzi di coach Dal Re in un PalArquato ribollente.

TAV TREVIGLIO BRIANZA BASKET – BAKERY PIACENZA 85-81 (27-17, 50-44, 64-59)

TAV TREVIGLIO BRIANZA BASKET: Morina 7, Rubbini 10, Agostini 13, Restelli 9, Reati, Daccò, Anaekwe, Anchisi 9, Ronchi, Taflaj 17, Marcius 9, Rossi 11. Coach: Davide Villa

BAKERY PIACENZA: Borriello 4, Dore 20, Ricci 8, Bocconcelli 4, Beccari, Korlatovic 7, Masia, Morvillo 3, Banella, Giannone 25, Abba 10, Scardoni. Coach: Giorgio Salvemini.

INFODRIVE CAPO D’ORLANDO – UCC ASSIGECO PIACENZA 81-73 (23-25, 39-42, 59-65)

INFODRIVE CAPO D’ORLANDO: Palermo 6, Rapetti 2, Moltrasio 10, Contento 10, Carrabotta, Bertetti 7, Jasaitis 5, Antonietti, Gaetano 22, Gatti 11, Simon. Coach: Domenico Bolignano

UCC ASSIGECO PIACENZA: Cattivelli, Kuot, Valesin 14, Criconia 10, Fiorillo, Calbini 12, Sarmiento, Mazzucchelli 14, Pepper 8, Ferraro 10, Poggi 13. Coach: Humberto Manzo

Fiorenzuola Bees vs FABO Herons Montecatini 85-89 (21-24; 41-48; 62-66)

Fiorenzuola Bees: Mazburrs ne; Biorac 13; Obljubech 4; Bottioni 1; Cecchinato 20; De Zardo 9; Cecchi 18; Ceparano 13; Crespi ne; Camara ne; Ambrosetti 5. All. Del Re

Herons Montecatini: Benites 2; Rossi 12, Antonelli ne; Natali 5; Aukstikalnis 14; Mastrangelo 3; Ricci 13; Kamate 2; Chinellato 24; Dell’Uomo 3; Sgobba ne; Giombini 11. All. Barsotti

Arbitri: Cassinadri; Alessi; Bettini