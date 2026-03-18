Le regine del CrossFit sono piacentine

Domenica a Monza piacentine protagoniste alla Ladies Challenge, competizione di CrossFit solo al femminile, alla quale hanno preso parte trentuno squadre provenienti da tutta Italia e composte da atlete di alto livello.

A trionfare sono state Francesca Donati, Valentina Gandolfi e Alice Buschi, allenate dal coach Pier Luigi Pasini, guida tecnica di The Cross Box e del Re Nero Competitor Program.

La gara, strutturata in squadre composte da tre componenti, prevedeva tre Wod (Workout of the day, letteralmente "Allenamento del giorno") particolarmente impegnativi, seguiti da una finale che ha decretato la squadra vincitrice. Le gare di CrossFit sono caratterizzate, infatti, da esercizi di aerobica, sollevamento pesi e ginnastica, studiati per mettere alla prova forza, resistenza, tecnica e strategia.

«Sono estremamente orgoglioso di loro – commenta coach Pasini – questa vittoria dimostra che quando si è mossi dalla passione, dall’impegno e dalla voglia di migliorarsi, i risultati arrivano. Nel mio lavoro cerco sempre di trasmettere proprio questo: l’amore per quello che facciamo, sia nelle classi che nella preparazione agonistica».

Donati alle prese con affondi Le tre piacentine prime classificate assieme a coach Pasini Buschi alle prese con un esercizio di sollevamento pesi Gandolfi con un bilanciere che si coordina con la compagna Donati (di spalle)