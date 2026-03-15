Lukas e Carlotta, a San Damiano trionfo di famiglia

Successo da record quest'anno per il Duathlon di San Damiano, manifestazione che è tornata con la seconda edizione consecutiva all'aeroporto militare situato nel Comune di San Giorgio. location alternativa imposta agli organizzatori del Piacenza Sport guidati dal Stefano Bettini dai lavori in piazza Cittadella.

Nonostante il maltempo la pista dell'aeroporto militare si è trasformata in terreno perfetto per le competizioni dei 290 atleti che si sono sfidati lungo le tradizionali distanze dei 5 km da percorrere di corsa, poi 20 in bicicletta e infine altri 2,5 di corsa. Non sono mancati ovviamente gli “alfieri” dei colori nostrani, da Michele Pezzati del Piacenza Triathlon Vittorino a Marco Sartori, Steven Stamera, Andrea Alborghetti, Gloria Cisotto, Alessandro Azzolini e Mara Cisotto del Centro Multisportivo Piacenza Triathlon a Barbara Dodi di Up&Down Piacenza Natural. E non poteva mancare nemmeno Huber Rossi, che corre con i colori del Venus Triathlon, ma è piacentino doc. A trionfare nella gara maschile è stato ancora una volta Lukas Lanzinger del Valdigne Triathlon, che fa il bis dopo la vittoria del 2025: super tempo per lui, primo in 50'27", davanti a Elias Knoll del K3 Cremona secondo con il tempo di 50'29", terzo classificato Andrea Balestreri degli Eroi del Piave in 50'32". Primo tra i piacentini proprio Rossi, che si è piazzato 27esimo assoluto con il tempo di 53'43". Nel femminile prima Carlotta Bonacina (1h00'48"), compagna di squadra e di vita di Lanzinger, secondo posto per Anita Ghelardoni del Firenze Tri (1h01"11), terzo per Erica Maculan del Valdigne Triathlon (1h01'16").