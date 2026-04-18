Magie sui pattini: Bozzini incanta in Coppa del Mondo

È anche grazie a un elemento tanto spettacolare quanto raro – quel quadruplo Twist-Lutz che mancava da anni nei programmi di coppia – che Alessandro Bozzini, in grande stile, ha centrato il traguardo più prestigioso: la vittoria nella prima semifinale di Coppa del Mondo di pattinaggio artistico a rotelle.

A Buenos Aires, nella gara d’apertura del circuito internazionale, la coppia formata dal piacentino e Gloria Di Bella ha conquistato la medaglia d’oro al termine di due prove solide e in crescita, tra programma corto e libero. Una prestazione che conferma il valore tecnico e artistico del duo, ma anche un percorso ancora aperto a ulteriori miglioramenti. Nel cosiddetto programma corto, Bozzini e Di Bella hanno brillato con un triplo Loop lanciato impeccabile e un doppio Axel in parallelo eseguito con precisione, mentre nel programma libero hanno alzato ulteriormente l’asticella: oltre al già citato quadruplo Twist-Lutz, spazio a sollevamenti puliti e a una costruzione artistica sempre più convincente.

«Siamo molto felici sia io che Gloria perché, anche se è una semifinale, è una gara internazionale di altissimo livello ed è un risultato che ci rende orgogliosi – ha commentato Bozzini –. Abbiamo portato in gara programmi nuovi che hanno reso molto e sono piaciuti: dobbiamo partire da qui per migliorare nelle prossime gare».

Un successo che arriva al termine di mesi di lavoro intenso e che conferma la crescita della coppia anche sul piano dell’interpretazione, oggi sempre più centrale nel punteggio complessivo. Il calendario però non concede pause: Bozzini e Di Bella torneranno subito in pista il 25 e 26 aprile a Calderara di Reno, prima di volare in Germania per la seconda semifinale di Coppa del Mondo a inizio maggio. Obiettivo dichiarato: staccare il pass per la finalissima di Cesena, in programma dall’1 al 7 giugno. La strada è tracciata, il segnale è forte: la coppia c’è, e adesso vuole (e può) arrivare davvero fino in fondo.