«Mamma e nuotatrice: non facile, ma è la mia passione»

Quando la “super-mamma” decide di mettere il turbo non ce n’è più per nessuna. Solo applausi per Marta Magnani, l’atleta Master della Vittorino da Feltre ha arricchito la bacheca sportiva della società canottieri con ben tre medaglie d’oro vinte ai recenti Campionati Italiani di Riccione.

«Sono contentissima di come sono andate le gare - commenta - ho spinto molto, però non pensavo di andare così forte visto anche il livello delle concorrenti in vasca».

Come riesce a conciliare i diversi impegni?

«Non è facile perché tra il lavoro, la famiglia e ben tre figli ai quali badare il tempo è poco. La squadra Master si allena tutte le sere, io riesco a farlo con regolarità per due volte alla settimana e in più svolgo lavoro in palestra quando aspetto che mia figlia smetta di nuotare».