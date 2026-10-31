Martina Rigolli vola fino all'Olympia

Facendo un paragone, è come se una squadra neopromossa in serie A riuscisse a vincere lo scudetto al primo tentativo e replicasse lo stesso risultato la stagione successiva.

È quanto è riuscita ad ottenere Martina Rigolli nel culturismo: solo un anno fa, la venticinquenne piacentina vinceva la Pro Card nella categoria Fit Model della federazione Ifbb Pro League (il circuito più prestigioso del bodybuilding), e di conseguenza, entrava di diritto nel mondo del professionismo che porta direttamente al circuito dell’Olympia.

Su quello stesso palcoscenico, la scorsa domenica, Martina ha ottenuto il pass per l’edizione Olympia 2027, diventando la prima italiana a farlo nella categoria Fit Model.