Mattia Favari vola sui 200 metri: quinti ai Tricolori

Si sono conclusi a Molfetta (Bari) i Campionati Italiani Under 23 (10-11-12 luglio), una rassegna che ha visto l'Atletica Piacenza recitare un ruolo di primissimo piano grazie alle prestazioni dei suoi giovani talenti.

Il grande protagonista della spedizione è stato senza dubbio Mattia Favari. Il giovane velocista piacentino, reduce dal fresco record provinciale siglato con la staffetta 4x100, ha sfiorato l'impresa già nella prima giornata. Impegnato nelle batterie dei 100 metri, Favari ha fermato il cronometro a 10"78: un ottimo decimo tempo complessivo che purtroppo lo ha visto rimanere escluso dalla finale per la bazzecola di soli 3 centesimi di secondo.

La parziale delusione si è trasformata in energia pura nei 200 metri. Nelle qualificazioni Favari ha letteralmente volato in 21"33, a un soffio dal proprio record personale, centrando con autorità la finalissima. Nell'atto conclusivo, nonostante un forte e fastidioso vento contrario che ha penalizzato i tempi di tutti i velocisti, l'atleta piacentino ha gettato il cuore oltre l'ostacolo chiudendo al quinto posto assoluto in 21"54.

Un piazzamento da top 5 nazionale che vale doppio: con questa prestazione, Mattia ha infatti strappato il pass minimo per i Challenge, le selezioni ufficiali di qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti.

Le soddisfazioni per l'Atletica Piacenza non sono finite qui. Ottima la spedizione anche per Anna Pissarotti, impegnata nei 400 ostacoli. In una specialità tra le più esigenti del programma tecnico, Anna ha interpretato la gara con coraggio e determinazione, chiudendo con un buon 1'04"72, che ne attesta il valore tra le migliori specialiste della categoria a livello nazionale.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell'Atletica Piacenza – nonché tecnico – Fabrizio Dallavalle, che ha applaudito "la maturità e la crescita dei suoi atleti, capaci di farsi valere sul palcoscenico più importante d'Italia per la categoria Under 23. I Tricolori pugliesi non sono un punto d'arrivo, mail trampolino di lancio per i prossimi appuntamenti d'élite".