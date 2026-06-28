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Max Cremona, storico pokerissimo

Motonautica - In Polonia il pilota piacentino si aggiudica il quinto titolo iridato consecutivo nella F250

Leonardo Piriti
|3 ore fa
Max Cremona, storico pokerissimo
1 MIN DI LETTURA
Nell’ultima tappa del campionato mondiale di motonautica circuito andata in scena in Polonia trionfano i piloti piacentini. Massimiliano Cremona si aggiudica il quinto titolo iridato consecutivo nella F250 compiendo un’autentica impresa, mentre suo fratello Alessandro, tornato alle gare dopo una pausa di due anni, festeggia l’argento.
Nella F125 podio tutto italiano con l’oro conquistato da Andrea Ongari, l’argento del suo compagno di squadra Gabriele Rossi e il bronzo di Luca Finotti.
Il mondiale F500, invece, non si ferma e prosegue nel mese di agosto con l’ultimo appuntamento in Bulgaria dove il pilota caorsano Giuseppe Rossi, attualmente quarto nella classifica generale piloti, cercherà di salire sul podio finale.   
Massimiliano Cremona
Massimiliano Cremona

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