Undici atleti, nove podi e un gruppo che continua a farsi largo - a suon di vittorie - nelle arti marziali miste. L’ultima tappa del circuito Born To Fight-Federkombat ha messo alla prova l’Hibreed Grappling: per il team piacentino sono arrivate otto vittorie, due sconfitte e un pareggio. A completare il quadro, un bronzo nel grappling.

Tra i successi prima del limite c’è quello di Elfat Mustafi (-77 chili), che ha chiuso il match con una “front headlock choke”, uno strangolamento frontale. Nella stessa categoria Daniel Lodesani ha invece ceduto a un’ankle lock, una leva alla caviglia in iperestensione. Nei -65 chili è arrivato il pareggio di Tobias Michieli. Esordio vincente tra gli junior per Daniel Fedco (-65 chili), che si è imposto ai punti; vittoria per sottomissione anche per Achraf Ramani (-57 chili junior), grazie a un’armlock, leva dritta al braccio. Gli altri cinque successi sono arrivati ai punti, tutti con decisione unanime: hanno vinto Alessandro Scotti (-65 chili), Luca Bellavitis (-93), Remo Mancini (-71), Francesco Angileri (-77) e Antonio Puglia (-84). Sconfitta per Luca Mancini (-71), costretto alla resa da un’anaconda choke, strangolamento laterale che blocca testa e braccio. Nel grappling, Marco Lucchini è salito sul terzo gradino del podio nella categoria -80 chili. Si sono invece fermati al primo turno Antonio Giuliano, Francesco Schettini, Angelantonio Giannantonio, Daniel Hyka e Gabriel Varsta.

«Sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo facendo», racconta Andrea Milano, coach e fondatore di Hibreed. «Portare a combattere undici atleti in una disciplina ancora di nicchia come le Mma è qualcosa che fanno anche i grandi team delle grandi città, con risorse e bacini d’utenza ben più ampi dei nostri». Una soddisfazione speciale arriva dai più giovani: «Sempre più under 18, anche senza esperienze precedenti negli sport da combattimento, si avvicinano alle arti marziali miste con il sogno di entrare nell’ottagono. Siamo felici di accompagnarli. Dove li porterà questo percorso, lo dirà il tempo».

Gli impegni, intanto, non si fermano: prima della fine dell’anno è prevista un’altra tappa del Born To Fight; a metà gennaio alcuni atleti saranno invece alla Cage Warriors Academy, circuito dilettantistico di sviluppo legato alla principale organizzazione europea delle Mma professionistiche. Oggi alle 14, nella palestra Hibreed, è inoltre in programma un seminario con Shamil Omarov, lottatore daghestano di lotta libera e coach di wrestling del Team Aurora. Gli appuntamenti con tecnici esterni, organizzati un paio di volte l’anno, permettono agli atleti di confrontarsi con nuove esperienze e arricchire il proprio bagaglio tecnico.