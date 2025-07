Nuoto, ai regionali Fabio Ricci (Nino Bixio) centra l’argento

Bilancio più che positivo per i nuotatori della Nino Bixio, in vasca ai Campionati regionali nell’impianto della Faustina Sporting Lodi con le categorie Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior.

Anche quest’anno Fabio Ricci (Junior) è riuscito a portare la sua società sul podio nei 100 stile libero con 52”24, tempo che, oltre alla medaglia d’argento, gli è valsa anche la qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili che si svolgeranno dal 5 al 9 agosto 2025 a Chianciano Terme (Fabio aveva già ottenuto la qualificazione nella gara dei 50 stile libero).

Ottima prestazione anche per Cecilia Ricci (Junior) che si è posizionata al quarto posto nella gara dei 50 rana, gareggiando contro atlete di un anno più grandi e che con 34”02 si è avvicinata al tempo di qualificazione per i Campionati Italiani.

Bravissima la staffetta 4X100 stile libero Cadetti (Gioele Paron, Fabio Ricci, Luca Trespidi e Tommaso Paroni), che col tempo di 3’34”90 ha conquistato il quinto posto dietro a squadre del calibro di In Sport Rane Rosse e Acqua Alpha.

Hanno centrato le finali pomeridiane anche Sofia Giupponi (Cadette) nei 50, 100 e 200 rana, Elena Zilli (Junior) nei 50, 100 e 200 rana, Gioele Paron (Cadetti) nei 50 e 100 stile libero e Luca Trespidi (Cadetti) nei 50 e 100 delfino. Degne di nota poi le staffette 4X200 stile libero (Paroni, Paron, Trespidi L., Zilli M.) e 4X100 mista (Rossi L., Trespidi L., Zilli M., Ricci F.) Cadetti che si sono piazzate nelle prime 10 posizioni.

Nei Ragazzi hanno partecipato anche Aki Bergonzoni (Ragazze) nei 200 stile, Rita Dallavalle (Ragazze) nei 200 stile, 100 e 200 dorso, Anita Frovi (Ragazze) nei 200 rana e Nicola Rossi (Ragazzi) nei 100 dorso, facendo registrare significativi progressi cronometrici, mentre nelle categorie superiori hanno preso parte alle gare anche Sara Trespidi (Cadette) nei 200 dorso, Alessandro Malfasi (Senior) nei 50 delfino, Tommaso Paroni (Junior) nei 50 e 100 stile libero, Luca Rossi (Junior) nei 50, 100 e 200 dorso e nei 200 misti, Matteo Zilli (Cadetti) nei 200 dorso, 200 e 400 misti.

Per la categoria Ragazze, infine, la Nino Bixio ha schierato tutte e tre le staffette con Aki Bergonzoni, Rita Dallavalle, Noemi Zurla, Martina Frati, Anita Frovi e Teresa Rivaroli, mentre per le categorie superiori ha gareggiato con la 4X100 stile libero Junior (Ricci C., Zilli E., Frovi, Rivaroli) e Senior (Lazzari, Trespidi S., Giupponi, Dordoni) e con la 4X100 mista Cadette (Ricci C., Zilli E., Trespidi S., Giupponi).