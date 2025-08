Nuoto: Vitto in evidenza agli italiani ragazzi con Cornelli e Barbazza

Si è chiusa con buoni risultati la partecipazione della Vittorino da Feltre ai Campionati italiani di nuoto di categoria, iniziati nei giorni scorsi a Chianciano Terme, in provincia di Siena, dove proseguiranno fino all’8 agosto. La squadra biancorossa - allenata da Gianni Ponzanibbio, Emanuele Merisi, Gianluca Parenzan, Filippo Caprioli e Samantha Pizzetti - ha schierato al via due atleti della categoria Ragazzi: Giovanni Cornelli (2009) e Alessandro Barbazza (2010), entrambi qualificatisi per i tricolori grazie agli ottimi tempi fatti segnare nei mesi scorsi nel corso della stagione sportiva nelle varie gare a cui hanno partecipato. Cornelli ha fatto segnare la sua miglior prestazione nei 200 dorso, gara conclusa al settimo posto finale con un crono di 2’09”,29, un tempo decisamente superiore a quello con cui si era qualificato agli italiani e che, se riconfermato, gli avrebbe consentito di salire sul podio con una medaglia al collo. Per Cornelli anche l’undicesimo posto nei 100 dorso (59”,80 il suo tempo finale, anche in questo caso decisamente superiore al suo personale), e il trentottesimo nei 400 stile libero (4’17”,68). Buoni piazzamenti e ottimi riscontri cronometrici, invece, per Alessandro Barbazza, che al quindicesimo posto finale dei 200 dorso, ottenuto con un crono di 2’11”,66, ha fatto seguire la diciottesima posizione conquistata nella gara dei 100 dorso, conclusa con l’ottimo tempo di 1’00”,73. Giovedì 7 agosto, invece, sarà la volta di Ludovica Bonini (Senior) che agli Italiani di categoria di Chianciano Terme scenderà in vasca nei 50 rana, la gara in cui da sempre fa segnare ottimi risultati. Per Ludovica Bonini sarà, molto probabilmente, l’ultima gara stagionale in Italia; dal 16 agosto, infatti, la giovane nuotatrice della Vittorino da Feltre inizierà la sua nuova esperienza di studio e di nuoto in Michigan, negli Stati Uniti, dove frequenterà l’università.