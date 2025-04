Off road, Emanuela Cavalieri nona a Nalles

Fine settimana intenso a Nalles, in provincia di Bolzano, per il gruppo off road della società di Lugagnano, con i biker piacentini impegnati, al sabato, all’Hors Categories della Marlene Sudtirol Sunshine Race, e per gli juniores (17/18 anni) alla tappa del circuito dell’Uci Junior Series. Tracciato tecnico ed abbastanza esigente. «In questo contesto - spiega la società - i nostri bikers, che hanno pagato molto il fatto di essere partite in fondo al gruppo, hanno comunque sviluppato una splendida esperienza, confrontandosi con biker anche stranieri (tredici nazioni rappresentate), gareggiando in uno dei più classici e tecnici tracciati della mountain bike». Negli under 23 ha preso il via una novantina di biker, con Alberto Cavalieri che è stato vittima anche di un problema meccanico (foratura ruota posteriore). Tra gli Juniores (115 atleti al via), Federico Tonoli chiude a pieni giri la sua prova. Tanto impegno anche per Matteo Mazza e Rayan El Meksali.

Nella giornata di domenica spazio alla gara nazionale XCO per le categorie agonistiche giovanili. Bravissima Emanuela Cavalieri, che con una condotta di gara molto intelligente, archivia la gara conquistando un ottimo nono posto tra le Allieve del II anno (16 anni). Negli Esordienti del I anno (13 anni) decisamente sul pezzo il nostro Luca Franchini, che chiude al 29^ posto, su 54 bikers al via. Un plauso anche a Gianluca Gaudenzi (39^). In fascia II (14 anni), con 57 concorrenti al via, trentunesimo chiude Nicolò Castellana. Negli Allievi del II anno (16 anni) Filippo Cavalieri è stato costretto al ritiro per foratura e problemi al cambio. A pieni giri chiude Federico Mulazzi.

Finestra aperta anche sugli amatori, con Massimo Ghisoni giunto settimo tra i master 4 (45/49), in quel di Salsomaggiore Terme (Pr) al campionato Regionale Uisp gara valida per il Memorial Felice Cevolo, con Stefano Marcotti impegnato alla GF Hitec Città di Brescia, archiviando la sua prova al 35^ posto nella categoria Senior 2.