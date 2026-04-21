Pallanuoto, basket e pugilato stasera alle 21 a Zona Sport

Torna come ogni martedì la nuova puntata di Zona Sport su Telelibertà: a partire dalle 21, sul canale 76, spazio alle squadre e agli atleti piacentini. In apertura riflettori sulla Piacenza Pallanuoto, sospesa a metà strada tra playoff e playout quando mancano due giornate al termine del campionato di A2. Nello studio del giornalista Marcello Tassi e Selina Pozzi, per commentare il momento della squadra, il presidente Roberto Gatti e l’allenatore Alessandro Picasso.

Dopodiché, spazio alla pallacanestro con un focus sul campionato di Serie B Nazionale. A intervenire sarà la presidente della Bakery Piacenza, Caterina Zanardi, a due giorni dall’ormai certa retrocessione della squadra allenata da Giorgio Salvemini. Non solo Bakery: si farà il punto anche su Assigeco e Basket Fiorenzuola, ancora in corsa per i rispettivi obiettivi. Di fronte alle telecamere saranno l’ala/centro dell’Assigeco, Federico Ricci, e la guardia del Basket Fiorenzuola, Guido Mariani, a tracciare la rotta verso il finale di stagione. Chiusura di puntata dedicata al pugilato, con il talento della Salus et Virtus, Andres Pasieka, che nei 75 chilogrammi ha stravinto ottavi e quarti di finale dei Campionati italiani Under 19, staccando il pass per le ambitissime fasi finali. Insieme a lui il suo maestro Roberto Alberti.

Le repliche di Zona Sport andranno in onda domani alle 11.15 e alle 18.40, e giovedì alle 9.00 e alle 13.35. La puntata sarà inoltre disponibile on demand su Liberta.it.