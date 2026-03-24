«Partecipate alla mini-maratona Pedibus»

Il conto alla rovescia verso la Placentia Half Marathon procede spedito, tutto lascia ben sperare che il prossimo 10 maggio si possa arrivare alla fatidica soglia dei 2mila partecipanti. «Siamo già a 600 iscritti – hanno detto gli organizzatori Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti – con un incremento di circa l'8 % in più rispetto allo stesso periodo del 2025, se continuiamo così arriveremo ai 2mila, numero massimo consentito».

Nel frattempo è arrivata l'ufficialità della Minimaratona Pedibus, tradizionale manifestazione collaterale che accompagnerà la mezza. Tutte le scuole primarie e dell’infanzia di Piacenza e provincia sono quindi invitate a partecipare alla manifestazione che si terrà la mattina del 10 maggio in concomitanza con la mezza maratona. Le iscrizioni si potranno effettuare entro mercoledì 15 aprile.

presentazione