Per gli atleti di Castello un pieno di medaglie al Trofeo Città di Pavia
Agli sportivi della palestra Martial Tao vanno tre ori, un argento e otto bronzi
Mariangela Milani
|2 ore fa
Gli atleti della palestra Martial Tao di Castel San Giovanni hanno fatto il pieno di medaglie durante il recente Trofeo Città di Pavia. La recente manifestazione sportiva ha riunito atleti, esperti in arti marziali, provenienti da tutto lo stivale. Durante la maratona sportiva gli atleti di Martial Tao hanno portato a casa tre medaglie d’oro, un argento e 8 medaglie di bronzo. "Un bel riconoscimento per tutti i nostri atleti, per il lavoro e per l’impegno che mettono" commentano gli istruttori
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