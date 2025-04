Pettorelli ancora "azzurro" grazie a Vera Perini

Convocazione azzurra di prestigio per Vera Perini, spadista torinese del Circolo della scherma "Pettorelli" di Piacenza che parteciperà ai prossimi Campionati Europei Under 23 a Tallinn (Estonia) dal 24 al 27 aprile. La "lama" biancorossa sarà una delle 24 frecce azzurre (più sei riserve in patria) e comporrà il quartetto di spada femminile insieme a Gaia Caforio, Carola Maccagno e Lucrezia Paulis (riserva in patria Vittoria Siletti),disputando la gara a squadre e quella individuale. La squadra di spada sarà guidata dai tecnici Giacomo Falcini e Maurizio Mencarelli; per la Perini, l'agenda continentale si aprirà venerdì 25 aprile con la gara individuale di spada femminile, mentre due giorni dopo ci sarà la competizione "rosa" a squadre della stessa arma.

Vera Perini e Alessandro Bossalini