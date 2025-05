Piace Skater, a San Miniato un vero trionfo

Ancora una prestazione da incorniciare per i giovani del Piace Skaters che, al memorial Guerri, in Toscana, sono saliti sul gradino più alto del podio. A San Miniato, primo successo di caratura nazionale per una società piacentina nel pattinaggio inline corsa. Un gioco di squadra notevole che ha fruttato, a fine giornata, un successo celebrato a lungo prima del ritorno a Piacenza. Leggi tutto qu