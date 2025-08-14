Bianca e Arianna d’oro: due successi a testa agli Italiani

Continua la corsa dei pattinatori di di Piace Skaters e Green Team nel Campionato italiano su strada.

Dopo i successi ottenuti nelle specialità Downhill e Roller Cross, i piacentini si sono ripetuti con gli interessi nei campionati corsa su strada tenuti nell’impianto di Cantù a cura della società di casa Bcc Mobili Cantù. La compagine rosso-verde era rappresentata da 10 atleti distribuiti su quasi tutte le categorie.

Dal punto di vista dei risultati spiccano, con il body di Piace Skaters, due autentiche dominatrici, che hanno ottenuto una doppietta di successi a testa: Bianca Nolli nel trofeo Skate Italia e Arianna Santacroce nella categoria Ragazzi.

Bianca si è aggiudicata sia la 2.000 metri a punti, sia la 3.000 metri a eliminazione; Arianna, invece, si è ripresa lo scettro di regina della velocità, vincendo la 300 metri sprint, e ha trionfato nella staffetta, ottenuta in coppia con Mariasole Nolli. Una vittoria, quest’ultima, che è il vero simbolo della stagione perché ottenuta grazie agli sforzi di tutta la squadra e di tutto lo staff tecnico.

Oltre ai titoli, non sono mancati i piazzamenti di rilievo a partire dai più piccoli, Ragazzi 12, con Nicolò Carnieletto, quarto nella 2.000 metri a punti e quinto nella 3.000 metri a eliminazione, gara nella quale anche Federico Paioli, unico rappresentante di Green Team, ha ottenuto un brillante nono posto. Bella conferma per Bianca Ghisolfi, medaglia d’argento nella 3.000 metri a eliminazione, appena dietro a Bianca Nolli.

Tra gli Juniores, Lorenzo Frigè, sfortunato nella gara a punti, si è riscattato nella gara più lunga la 15.000 metri a eliminazione, giungendo 19° al traguardo.

Campionato Master

A Cantù si è disputata anche la terza prova del campionato italiano categoria Master, nel quale Paolo Bertolini ha conquistato il secondo posto nella 5.000 metri. Purtroppo Andrea Iuliani non ha potuto difendere il suo titolo italiano conquistato su pista perché alla prima finale è stato coinvolto in una caduta che gli ha procurato un infortunio alla caviglia e lo ha costretto ad abbandonare il resto della competizione. Stessa sorte hanno avuto Ambra Boldi, che, nonostante una tibia fortemente dolorante, ha comunque portato a termine la sua frazione di staffetta prima di ritirarsi dai 100 metri, e Federico Bertolini, che dopo la caduta nella prima gara ha preferito non continuare a causa di problemi al fianco e al ginocchio.

Con questa manifestazione si chiude la seconda parte della stagione, molto positiva per Piace Skaters, che nei tre appuntamenti nazionali chiude con cinque titoli italiani categoria Ragazzi e con i sei titoli Trofeo Skate Italia di Bianca Nolli.