Piacentini protagonisti ai regionali di Kwuan Ki Do

Il palazzetto del campus scolastico Mattei, a Fiorenzuola ha ospitato nei giorni scorsi i campionati regionali di Kwan Ki Do (arti marziali). Non una, ben due le squadre locali presenti: i club Thien Loi e Long Wu. Pioggia di medaglie: «Ne abbiamo portate a casa un sacco», dicono le mamme dei giovani atleti del Qwan Ki Do Thien Loi che, fondato nel 1990 proprio a Fiorenzuola, oggi conta circa una novantina di iscritti. Sulla scia dell'entusiasmo, il loro ringraziamento è rivolto all'istruttore Davide Materassi: «La competizione ha rappresentato un'occasione per celebrare non solo i successi individuali, ma anche lo spirito di gruppo che caratterizza la squadra – continuano – . Ciò che più si percepiva, però, è il valore del lavoro di squadra e la dedizione dei suoi membri. Vogliamo ringraziare l'istruttore Materassi per come guida i nostri figli e per la strada che sta facendo percorrere loro. Insegna il valore della collaborazione, non della competizione: i bambini lo adorano». Lo spirito del club, sugli spalti e sul parquet, è «quello di gioire per se stessi e per gli altri, sia in caso di sconfitta che in caso di vittoria: la missione del Thien Loi è davvero quella di partecipare, non necessariamente vincere».

Tra gli istruttori presenti, oltre a Davide Materassi (che del Thien Loi è presidente), anche quattro cinture nere, simbolo di livello avanzato: Rebecca Libiani, cintura nera 2 dang (grado); Alice Rosi, cintura nera; Enrico Spotti, cintura nera 3 dang; e Angela Vaccaro cintura nera 2 dang.