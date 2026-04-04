Piacenza Baseball in forma scintillante

Un Piacenza Baseball già spumeggiante, considerato il momento della stagione in cui un po' tutte le squadre stanno scoprendo man mano il loro reale potenziale, regola al De Benedetti il Brescia con due successi limpidi e meritati (12-1 e 4-1). Erano gli ultimi due esami prima dell'esordio nel campionato di Serie B, in calendario tra sette giorni contro Bovisio Masciago.

Gara 1

Contro i pari categoria del Brescia i biancorossi sfoderano una prestazione quasi priva di sbavature consegnando alle statistiche una netta vittoria per 12-1. Se nelle precedenti uscite a destare perplessità era stata la battuta stavolta il line-up ha sfondato gli argini con 15 battute valide tra cui 2 tripli e 4 doppi. Risultato mai in bilico con un parziale di 7-0 dopo due sole frazioni di gioco. Le mazze più calde quelle di Penaloza ( 2 su 2 con un doppio), Pancini (un triplo) e Calderon a 2 su 3 ed il sedicenne Agosti a 2 su 4 con un triplo. La terza valida da tre basi portava la firma di Zironi. Brescia dal canto suo non riusciva a sbocciare e per questo ci sembra doveroso sottolineare il lavoro svolto dai lanciatori di casa: Faini subiva l'unico punto ma per quattro difese conteneva a dovere l'attacco lombardo e dopo di lui Solano (2 innings) e Lovattini (uno) chiudevano la porta in faccia all'attacco bresciano.

Formazione: Pancini es (Contardi), Cetti ed (Albasi ph), Penaloza ric (Gardenghi), Perez ss, D'Auria 1b, Calderon dh (Nanetti), Zironi ec (Mercedes), Agosti 2b, Ramirez 3b. Lanciatori: Faini (rl4 bv4 bb2 k3 pgl1), Solano (rl2 bv0 bb1 k1 pgl0), Lovattini (rl1 bv0 bb1 k1 pgl0).

Gara 2

Con sul mound lanciatori di scuola straniera è consuetudine vedere sfide chiuse con tempi duri per gli attacchi e nemmeno la seconda partita è sfuggita a questa regola che con ogni probabilità non verrà smentita nemmeno in campionato. Si resta sullo 0-0 per i primi due innings ed alla fine il bottino di valide per i nostri sarà la metà di quello mattutino. Sette battute in tutto ma piazzate al momento giusto, per la precisione al terzo e quarto turno quando la Pancotti segna i punti che gli valgono la vittoria. Apre al 3° Gardenghi con un triplo per poi avanzare a punto su errore mentre al 4° gli altri 3 punti sono la conseguenza dei doppi di Mercedes e Agosti e del singolo di Calderon. La partita nella sua sostanza è tutta qui anche perchè Brescia mostra modeste risorse per reagire. Sul fronte lanciatori è piaciuto ancor più che nelle uscite precedenti il mancino dominicano Luis Acevedo con poi il lavoro di ordinaria amministrazione svolto con diligenza dai rilievi Naccarella e Sanna. Il Piacenza chiude così la giornata lanciando segnali più che incoraggianti in vista di un campionato che non risparmierà insidie.

Formazione: Pancini ric (Albasi es), Gardenghi es/ric, Penaloza dh/1b, Cetti ec (Ramirez), Perez ss, D'Auria 1b (Mercedes dh, Nanetti ph), Calderon ed (Contardi), Zironi 3b, Agosti 2b. Lanciatori : Acevedo (rl4 bv0 bb4 k5 pgl0), Naccarella (rl1 bv3 bb1 k2 pgl1), Sanna (rl2 bv0 bb0 k2 pgl0).