Piacenza Baseball inarrestabile

Il Piacenza mette in castigo anche Brescia e con due vittorie mantiene l'imbattibilità che gli consente di confermare anche il primato in solitaria in Serie B. I biancorossi dilagano in gara 1 (11-0 al settimo inning), mentre in gara 2 prevalgono in rimonta di misura (4-3).

Gara 1

Brescia-Piacenza 0-11

Formazione: Hernandez 2b, Perez Ju. ss, Penaloza dh, Cetti ec (Agosti pr, Carsana ed), Perez Jo. 3b, Gardenghi ric, D'Auria 1b, Calderon ed (Albasi ph), Contardi es (Zironi ec). Lanciatori: Faini (rl6 bv4 bb0 k9 pgl0), Ramirez (rl1 bv1 bb1 k1 pgl0).

La cronaca del match mattutino parla solo biancorosso. La superiorità dei padroni di casa è schiacciante, col miglior Faini sul mound ed un attacco che semina battute valide in ogni angolo del campo. Già al terzo inning, sul 6-0, c'è odore di manifesta superiorità che puntualmente si materializza al settimo con gli undici punti di scarto. Faini lavora con padronanza e lo fa anche negli unici due momenti complicati: al 3° quando ha due uomini in base e risolve con un strike-out ed al 5° quando risponde ad un triplo con altri due out al piatto. La rimanenza sono 4 isolati singoli bresciani contro un pesante carico di 14 valide piacentine. In una partita dove c'è gloria per tutti a spiccare sono il triplo di Julio Perez ed i doppi di Hernandez, Penaloza, Cetti, Josè Perez, D'Auria e Calderon.

Gara 2

Brescia-Piacenza 3-4

Formazione: Hernandez 2b, Perez Ju. ss, Penaloza dh, Cetti ed, Pancini ric, Gardenghi es (Carsana), D'Auria 1b, Marelli 3b, Zironi ec. Lanciatori: Acevedo (rl4 bv2 bb5 k6 pgl0), Solano (rl5 bv4 bb1 k2 pgl0)

I due punti al primo inning (triplo di Hernandez, singolo di Penaloza, doppio di Cetti e fly di sacrificio di Pancini) sembrano spianare la strada ad un altro exploit ed invece rappresentano il modesto bottino col quale la squadra di D'Auria è costretta ad inseguire gli ospiti che dal canto loro prima accorciano al 2° e poi sorpassano al 4° (3-2). Acevedo serve qualche base di troppo e Brescia prende coraggio tenendo il De Benedetti sulle spine. Un pò di ossigeno lo porta il rilievo Solano i cui lanci tengono a bada le mazze bresciane in attesa della zampata biancorossa che arriva al sesto attacco con i due arrivi a casa base per il controsorpasso. Al singolo di Hernandez e Julio Perez fanno seguito due clamorose incertezze degli esterni lombardi che di fatto servono la vittoria su di un piatto d'argento. Resto solo da difendere il risicato vantaggio e la difesa del Piacenza lo fa con puntualità e freddezza facendosi apprezzare per alcune giocate raffinate. Pur in maniera diversa rispetto al mattino arriva così la seconda vittoria per un Piacenza che sta crescendo e sembra non voler mollare il gradino più alto della classifica.