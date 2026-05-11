Piacenza Baseball inarrestabile

Terzo doppio successo a Rho nel campionato di Serie B per il Piacenza Baseball (in attesa di recuperare e concludere gara2 con l’Ares Milano dopo aver vinto gara1, ndc), che così ribadisce primato e imbattibilità. Vittoria sofferta in gara 1 risolta ai supplementari, in discesa invece gar a2 chiusa al 7° inning per manifesta superiorità.

Gara1

Rho-Piacenza 5-6

Piacenza: Marelli 3b, Perez Ju. ss, Penaloza dh, Cetti ec/ed, Perez Jo. 2b, Pancini es, D’Auria J. 1b, Calderon ed (Zironi ec), Gardenghi ric. Lanciatori: Faini (rl6.1 bv2 bb1 k4 pgl2), Slano (rl3.2 bv0 bb0 k4 pgl0). All.: D’Auria A.

Nella gara del pomeriggio alla fine Piacenza metterà a segno 11 valide contro 2 dei milanesi ma per tutta la durata dell’incontro spreca parecchie occasioni non battendo al momento giusto. In questo modo si spiega l’incredibile vantaggio acquisito dal Rho (3-1) dopo 5 inning. Poi, al 6° inning, il doppio di Josè Perez ed il singolo di D’Auria (3-3) rimettono le cose a posto mentre al 7° due valide valgono un solo punto per un doppio gioco. Rho trova un altro punto ed è parità (44) quindi si va ai supplementari. Il singolo di un formidabile Josè Perez (4 su 5 con due doppi) e la volata di sacrificio di Zironi per il 6-4 mentre la risposta dei milanesi vale un punto soltanto con l’ultima eliminazione a soli 27 metri dal pareggio. Applausi per tutti i biancorossi, in particolare per l’ottima prestazione dei lanciatori Faini e Solano.

Gara2

Rho-Piacenza 1-13

Piacenza: Marelli 3b, Perez Ju. ss (Agosti 2b), Penaloza dh, Cetti ed (Mercedes, Nanetti), Perez Jo. 2b/ss, Pancini ric, D’Auria J. 1b, Contardi es, Zironi ec. Lanciatori: Acevedo (rl6 bv2 bb3 k7 pgl1), Sanna L. (rl1 bv1 bb0 k1 pgl0). All.: D’Auria A.

I riflettori accesi nella gara serale illuminano le giocate di Acevedo e Josè Perez anche se il Piacenza non ingrana subito la quinta. Al 3° inning si staziona ancora sull’1-1 poi al 4° arriva il triplo Josè Perez per il 3-1 mentre gli attacchi del 6° e 7° inning aggiungono dieci punti: sei valide con i doppi di Marelli e Penaloza. Sul punteggio di 13-1 Rho è costretto a ritirarsi per manifesta inferiorità, inchinandosi a un Piacenza per ora meritatamente solo al comando.