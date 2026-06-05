Piacenza capitale del Ju Jitsu

Una giornata di sport, tradizione e grande partecipazione quella vissuta al palazzetto dello sport di Piacenza, dove l’associazione sportiva I Draghi ha organizzato uno dei più importanti eventi di Ju Jitsu tradizionale dell’anno, richiamando oltre 150 atleti provenienti da tutto il Nord Italia.

La manifestazione, diretta e coordinata da Hanshi Stefano Draghi, 8° Dan di Ju Jitsu, si è svolta nell’ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario della Wjjf-Wjjko Since 1976, storica scuola internazionale di Ju Jitsu fondata dal compianto Soke Robert Clark.

L’evento ha assunto una dimensione internazionale grazie alla presenza di maestri e rappresentanti provenienti da Inghilterra, Irlanda e Scozia, ospiti giunti a Piacenza grazie alle numerose relazioni e collaborazioni costruite negli anni da Hanshi Draghi nel panorama marziale europeo. Una partecipazione che ha confermato il prestigio raggiunto dall’associazione piacentina e il ruolo di riferimento che la città sta assumendo nel mondo del Ju Jitsu tradizionale.

«Un evento unico nel suo genere per Piacenza», hanno sottolineato gli organizzatori, soddisfatti per l’eccezionale risposta di atleti, tecnici e appassionati.

Uno dei momenti più significativi della giornata è stata la cerimonia di graduazione delle nuove cinture nere dell’associazione I Draghi.

Dopo anni di impegno, studio e allenamento, hanno conseguito l’ambito grado: Paola Giorni, Isabella Zermani, Enea Rocca, Lorenzo Gravante, Federico Gravante, Samuele Foppiani e Alejandro Siliprandi.

Un risultato di grande prestigio per l’associazione piacentina, che vede così crescere il proprio gruppo di praticanti qualificati e pronti a contribuire allo sviluppo della disciplina sul territorio.