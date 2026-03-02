Piacenza capitale della scherma dal 13 al 16 marzo

Piacenza sarà di nuovo la capitale della scherma italiana dal 13 al 16 marzo, quando il quartiere fieristico di Piacenza Expo ospiterà la quinta edizione dei campionati italiani dalla Serie A2 alla B2 maschile e femminile di spada, fioretto e sciabola, della Serie C di fioretto maschile e della C1 di spada maschile e femminile. In più, negli stessi giorni ci saranno anche il Gran premio di scherma integrata per le categorie A+, A e B e la seconda prova nazionale di categoria C.

Manifestazione presentata nella Sala delle Armi di Palazzo Farnese dall’assessore allo sport Mario Dadati insieme al consigliere della Federscherma Marcello Scisciolo, al delegato provinciale Coni Robert Gionelli e ad Alessandro Bossalini del Circolo Pettorelli. Sono attesi circa 1300 atleti provenienti da tutto il Paese per un totale di 3mila persone che arriveranno a Piacenza in quei giorni. Ci saranno ovviamente anche i ragazzi del Circolo Pettorelli: la squadra di spada maschile, impegnata in A2, inizierà domenica 15 alle 9, quella di spada femminile (B1) sabato 14 alle 9, quella di sciabola maschile (B1) lunedì 16 alle 12.

Il programma delle gare – Le squadre del Pettorelli in pedana

Il calendario delle competizioni si svilupperà nell’arco delle quattro giornate di gara.

In pedana anche le squadre del Circolo Pettorelli:

• Spada Femminile (Serie B1) – sabato 14 marzo, ore 9

• Spada Maschile (Serie A2) – domenica 15 marzo, ore 9

• Sciabola Maschile (Serie B1) – lunedì 16 marzo, ore 12

Tre appuntamenti che vedranno le formazioni piacentine competere davanti al pubblico di casa in un contesto di alto livello nazionale.

Sabato 14 e domenica 15 si disputeranno anche le gare del Gran Premio di scherma integrata (categorie A+, A e B e seconda prova nazionale categoria C).

Il Gran Premio di scherma integrata prevede la partecipazione degli atleti paralimpici e olimpici che tireranno insieme in carrozzina. Il vincitore, se appartenente al settore olimpico, staccherà di diritto anche il pass per i Campionati Italiani Assoluti di Roma 2026.