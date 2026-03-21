Pioggia di medaglie sul Karate Farnesiana

Ottimo il risultato nella competizione interregionale Aics che si è tenuta a Torino per il Karate Piacenza Farnesiana, guidato dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal maestro Daniele Rillosi. I portacolori piacentini, seguiti anche dal coach e atleta Lorenzo Centonze, hanno conquistato una cascata di medaglie: oro per Martina Ponenti nelle Cadette, Martina Stefanelli (nella doppia categoria Under 14), Youssef Roiumi (doppia categoria Under 14), Camilla Imberti (doppia categoria Under 12), Viola Ziliani (oro e argento in doppia categoria Under 14), Chiara Cammi, Nicole Famà e Yahya Fellous nell'Under 14 e Lorenzo Centonze nella categoria Senior.

Argento per Mia Vera, Mbene Ndiaye ed Elena Vasic nell'Under 14 e bronzo per Noemi Vitan nell'Under 12.

I prossimi impegni della nota società piacentina saranno i Campionati italiani assoluti ad Ostia (Roma) al centro olimpico federale Fijlkam e l’Open d’Italia Fijlkam a Riccione, valido per la selezione degli atleti per la nazionale azzurra Cadetti, Junior e Under 21.