Piozzano-Brasile, gemellaggio a cavallo

Sabato 4 luglio quattro cavallerizzi e cavallerizze di asd La Bosana di Piozzano partiranno alla volta del Brasile, all’interno di uno scambio sportivo nel segno dell’endurance. Gli atleti in partenza dalla Valluretta parteciperanno alla gara di Ilha da Chapada, in Mato Grosso, nella categoria centro chilometri con i cavalli messi a disposizione dai colleghi brasiliani. Il gruppo sarà guidato da Diana Origgi, dell’asd La Bosana, e sarà composto da Amelia Agnello, Davide Chiapponi, Marco Fumagalli e Aurora Sirtori. Allo stesso modo, quattro atleti brasiliani accompagnati dal veterinario della nazionale brasiliana di Endurance Guillerme Santhos, il 26 luglio saranno ospiti in Italia per partecipare alla gara all’Altopiano della Vigolana di Trento, sempre nella categoria cento chilometri.