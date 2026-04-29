«Placentia Half Marathon portatrice di pace»

Sarà una festa per tutta la città. Manca poco più di una settimana alla Placentia Half Marathon, il 10 maggio è ormai dietro l’angolo per gli organizzatori che anche quest’anno ci hanno messo tutto l’impegno possibile per realizzare al meglio l’edizione numero 29.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino a giovedì prossimo, al momento sono oltre 1.500 i partecipanti e tutto fa pensare che si raggiungerà quella quota duemila preventivata alla vigilia.

«Al momento abbiamo una sessantina di iscritti in più rispetto allo scorso anno, gli aggiornamenti arrivano ogni giorno e questo ci fa ben sperare di raggiungere le duemila unità per la mezza maratona, tetto massimo per chiudere le iscrizioni», ha anticipato Alessandro Confalonieri, uno degli storici organizzatori dell’evento assieme a Pietro Perotti.

Poi c’è la staffetta (già 130 squadre) e le tradizionali tantissime adesioni alla mini-maratona del Pedibus e alla camminata delle associazioni, con oltre quattromila richieste di partecipazione.

Il legame con l'Unicef Piacenza e con Gianni Cuminetti, il presidente scomparso il 10 aprile del 2014.

Evidenziato anche il valore turistico, ma soprattutto sociale della manifestazione, come ha chiosato Dadati: «Aiutando Unicef, con i suoi valori universali, la Placentia Half Marathon è portatrice di pace e il messaggio attuale che trasmette è di deporre tutte le armi nel mondo».

La presentazione ufficiale questa mattina al Palabanca Eventi, alla presenza delle massime autorità provinciali e degli sponsor, con gli interventi di Pietro Boselli (vice direttore generale della Banca di Piacenza), del vice prefetto aggiunto Francesca Felice Vaccari, dell’assessore allo Sport Mario Dadati, di Robert Gionelli (delegato del Coni provinciale) e dell’amministratore delegato di New Wave Italia, Mario Bianchi, in rappresentanza di Craft (sponsor tecnico).



