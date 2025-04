Placentia Half Marathon, sfondata quota 800 iscritti

Manca meno di un mese alla 28esima edizione della Placentia Half Marathon e iniziano a delinearsi i contorni di una delle manifestazioni sportive più importanti del nostro territorio. Gli iscritti hanno già sfondato “quota 800” e le iniziative collaterali faranno come sempre da corollario carico di significati. Due di queste sono la "100x100 Progetto Vita" e l'ormai tradizionale "Staffetta Salvati Salvatori", a favore della rete della dottoressa Aschieri.

Si parte sabato 3 maggio con "100x100 Progetto Vita", una speciale raccolta fondi alla quale hanno già aderito una ventina di aziende locali per sostenere Progetto Vita Scuola con l’obiettivo di raccogliere risorse per garantire la manutenzione e l’efficienza dei defibrillatori presenti nelle scuole del territorio: l'appuntamento è per le ore 17 in piazza Cavalli è invitata tutta la cittadinanza per fare la differenza insieme.

Altro importante momento sarà la "Staffetta Salvati Salvatori" di domenica 4 maggio, evento dal forte valore simbolico che vedrà affiancate 21 persone salvate da interventi con defibrillatore e i loro rispettivi salvatori, tra personale sanitario e appartenenti alle forze dell'ordine. Le coppie partecipanti si passeranno il testimone per ogni chilometro della mezza maratona, unendosi poi insieme a pochi passi dal traguardo per un arrivo comune ed emozionante.