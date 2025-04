Musica, cibo e solidarietà arricchiscono la Half Marathon

La continua crescita della Placentia Half Marathon, che il 4 maggio prossimo celebrerà la 28esima edizione, passa anche da tutte quelle iniziative collaterali che ogni anno coinvolgono migliaia di persone.

«Quest'anno saranno ancora di più - hanno spiegato alla presentazione in Municipio a Piacenza gli storici organizzatori, Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti - grazie a un lavoro che abbiamo iniziato sei mesi fa e che ha subito trovato risposte entusiaste da tutti i nostri interlocutori, confermandoci come attorno alla gara sportiva si sia creata una rete che la rende unica. Quindi il Daturi diventerà in quei giorni un punto di riferimento per cibo, musica e divertimento».

A curare l'intrattenimento musicale sarà Radio Sound: venerdì 2 e sabato 3 maggio, a partire dalle 19 dj set con ospiti d'eccezione (rispettivamente Jacopo Sarno e Greta Ray), poi via agli spettacoli (il primo giorno dedicati alla musica di Gigi D'Agostino, il secondo a "mitici" anni 90). Alla domenica, infine, attorno alle 11 scatterà la Radio Sound Color, una divertente corsa tra i colori che coinvolgerà i partecipanti alla minimaratona Pedibus e alla Camminata delle associazioni. «Tutto a ingresso gratuito - ha precisato l'editrice della radio, Rita Nigrelli - e con uno scopo che non è solo legato al divertimento: abbiamo coinvolto, infatti, anche realtà come Avis, Fondazione Ronald McDonald, Acrobatic Fitness, Coop San Martino e Metronotte per sensibilizzare i presenti sui temi della condivisione, della solidarietà e del dono».

In questo senso, si spiega anche la presenza dell'associazione Insieme per l'hospice di Piacenza, che curerà gli stand dedicati a cibo e bevande, con l’intero ricavato devoluto alla struttura piacentina che da anni assiste i malati terminali. «Quando ce l' hanno proposto - ha raccontato il presidente , Sergio Fuochi - ci sembrava qualcosa di troppo distante da noi, ma pian piano abbiamo raccolto la disponibilità di tante realtà disposte ad aiutarci, quindi per tre giorni avremo almeno 70 volontari occasionali che distribuiranno cibo e bevande, addirittura la colazione della domenica mattina, che renderà ancora più accogliente la manifestazione».

Tra i soggetti storicamente a fianco della Placentia Half Marathon c'è Acrobatic Fitness, che nel pomeriggio di sabato 3 maggio riproporrà l'Hakuna Matata (giornata in cui i più piccoli potranno provare a cimentarsi con numerose discipline sportive) e domenica contribuirà alla "color run": «Due iniziative - ha detto la presidente, Laura Marazzi - che racchiudono appieno la nostra filosofia: promozione dello sport tra le nuove generazioni e valorizzazione di uno degli appuntamenti più importanti per il nostro territorio, che è la mezza maratona. Voglio ricordare che tutti i bambini possono partecipare, anche coloro che non sono iscritti al Pedibus».

Il senso di questa lunga presentazione è stato sintetizzato dall'assessore allo Sport del Comune di Piacenza, Mario Dadati: «La Placentia Half Marathon è un evento unico, perché a una parte sportiva rilevante è diventata il motore per appuntamenti collaterali che uniscono tanti altri valori, dal protagonismo dei giovani alla solidarietà, lanciando messaggi positivi. Per questo il fine settimana che ci aspetta dal 2 maggio deve essere considerato un valore assoluto per tutto il nostro territorio».