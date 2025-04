Sale la febbre da Half Marathon: «Iscritti in aumento del 10%»

Sale la febbre per l'appuntamento con la 28esima edizione della Placentia Half Marathon, la mezza maratona di Piacenza che vedrà la sua giornata clou domenica 4 maggio. Stamattina, mercoledì 23 aprile, la manifestazione, con la macchina organizzativa curata come sempre da Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti, è stata presentata ufficialmente al PalaBancaEventi alla presenza di numerose autorità.

«A oggi - le parole di Confalonieri - abbiamo 1300 iscritti per l'evento agonistico, con un incremento del 10% rispetto al 2024».

I proverbiali 21 chilometri e 97 metri con partenza alle 9,30 da piazza Cittadella e arrivo in piazza Cavalli saranno però solo una parte della grande festa che avvolgerà come da tradizione la nostra città, con eventi a partire già dalla serata di venerdì. Anche quest'anno, alla domenica ci sarà il festoso «esercito» della Minimaratona Pedibus-Camminata delle Associazioni, con 4000 iscritti provenienti dal mondo scolastico e 1.000 dall'associazionismo a comporre di fatto un paese in movimento, pronto anche al boato sul Facsal per i runner, da sempre il tratto caratteristico e indelebile della Placentia Half Marathon.Tanti anche gli appuntamenti che abbracciano i temi sociali.

Verrà riproposta nell'ambito della mezza maratona di domenica 4 maggio la staffetta «Salvati-Salvatori», con 21 persone strappate alla morte grazie al defibrillatore accompagnate da altrettanti «salvatori», ossia personale che ha operato durante lo svolgimento del soccorso (medici, infermieri, volontari, appartenenti alle forze dell'ordine e alle istituzioni).