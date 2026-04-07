Sboccia il giovane talento di Margherita e Greta

C’è anche il contributo degli atleti più giovani all’ottima stagione agonistica disputata finora dalla squadra di nuoto della Vittorino da Feltre. Nei giorni scorsi, infatti, la formazione biancorossa della categoria Esordienti B, allenata da Giorgia Mancin, si è messa in luce alla Coppa Lombardia conquistando un bottino in cui spiccano quattro medaglie – una d’oro e tre d’argento – ma anche tanti ottimi risultati e positivi riscontri cronometrici. Prestazioni da incorniciare, in particolare, per Margherita Zora e Greta Labati, entrambe classe 2017.

Nella categoria Esordienti B1, infatti, Margherita ha superato tutte le avversarie nella gara dei 50 dorso conquistando così il titolo regionale con l’eccezionale crono di 42”13; una medaglia d’oro ulteriormente impreziosita dall’argento conquistato successivamente da Margherita nella prova dei 50 farfalla (39”51 il suo tempo).

Doppio podio anche per Greta Labati, che nella stessa categoria si è messa in evidenza nelle gare veloci conquistando la medaglia d’argento sia nei 50 (36”,56 il suo crono), sia nei 100 stile libero (1’22”,48). In campo maschile ottime prestazioni per Marco Aurelio Volpini, quinto non lontano dal podio sia nella gare dei 50 stile libero (35”01), sia nei 50 rana (44”52), così come per Marco Lombardi, ottavo sia nei 50 dorso (41”41), sia nei 50 farfalla (40”83); a completare il quadro degli Esordienti B1 le prestazioni di Matteo Mazzocchi (2016), che ha chiuso trentunesimo i 50 dorso (45”47) e quarantatreesimo i 50 farfalla (53”22).

Tra gli Esordienti B2, invece, buoni progressi per Arianna Losi, ventisettesima nei 50 rana (47”64), seguita dalla compagna di squadra Rebecca Rubini, quarantatreesima in 49”87; buona prova anche per Maria Pierri che ha chiuso ventottesima i 50 farfalla (43”44 il suo crono), e quarantaquattresima i 50 stile libero (38”76).

Risultati soddisfacenti anche dalle gare di staffetta: la squadra biancorossa composta da Volpini, Lombardi, Labati e Zora – il quartetto più giovane di tutta la manifestazione – ha chiuso al sedicesimo posto la 4x50 mista con il tempo di 2’42”68, e al ventitreesimo posto la 4x50 mista-mista (2’24”26). Grazie agli ottimi risultati complessivamente conquistati, la Vittorino da Feltre ha chiuso la Coppa Lombardia all’ottavo posto della classifica generale che ha messo in fila le cinquantuno società partecipanti.